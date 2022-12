V predsedniški palači podelili priznanja za otroke faca leta 2022

Ljubljana, 12. decembra - V predsedniški palači so danes na zaključni slovesnosti podelili priznanja faca leta 2022. Priznanja so si prislužili vsi otroci in skupine, ki so skozi leto prejeli priznanja za faco meseca. Podelili so dvanajst priznanj, razglasili so tudi faco lanskega decembra, so sporočili iz spletnega časopisa za otroke Časoris.