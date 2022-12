Društvo AETP ob objavi posnetkov zaposlenim v klavnici KZ Rače očita malomarnost v odnosu do trpljenja živali

Rače, 12. decembra - Po dveh lanskih objavah iz farme Ljutomerčan in mariborske klavnice Košaki TMI so v društvu AETP tokrat objavili posnetke skritih kamer iz klavnice Kmetijske zadruge (KZ) Rače. Na podlagi posnetkov zaposlenim očitajo malomarnost v odnosu do trpljenja živali. V KZ Rače so takšno razlago aktivistov društva zavrnili.