Prvi poskus izvolitve predsednika državnega sveta ni uspel

Ljubljana, 12. decembra - Državni svetniki, ki so se danes sestali na prvi seji v tem sklicu, so po potrditvi mandatov prešli na volitve predsednika DS. A tega v prvem poskusu še niso izvolili, saj noben od kandidatov na tajnem glasovanju ni dobil zadostnega števila glasov. Za izvolitev na predsedniško mesto so namreč potrebni glasovi večine, torej vsaj 21 svetnikov.