Ljubljana, 12. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je cesta Celje-Laško zaprta pri Tremerjah zaradi nesreče. Obvoz je možen preko Štor. Nesreče so še na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru, kjer je zaprt prehitevalni pas in na primorski avtocesti, kjer je oviran promet pred priključkom Kozina proti Kopru.