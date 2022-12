EU podaljšala mandat svojih misij v Somaliji

Bruselj, 12. decembra - Svet EU je podaljšal mandate treh misij Evropske unije na Afriškem rogu in v Somaliji. Mandati civilne misije EU za krepitev zmogljivosti EUCAP, vojaške misije EU za usposabljanje EUTM Somalia in operacije pomorskih sil EU Atalanta bodo podaljšani do 31. decembra 2024, so danes sporočili s Sveta EU.