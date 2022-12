Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 12. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi nekoliko zrasel, in sicer za 0,23 odstotka na 1081,01 točke. Promet je dosegel 920.608 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice NLB. Vlagatelji so z njimi opravili za malo manj kot 600.000 evrov poslov, njihov tečaj pa se je zvišal za 1,27 odstotka.