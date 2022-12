Več kot 60 odstotkov podjetij v GZS še nima v celoti zakupljene elektrike za 2023

Ljubljana, 12. decembra - Več kot 60 odstotkov članov Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) po razpoložljivih podatkih še nima sklenjenih pogodb za dobavo elektrike in zemeljskega plina za leto 2023 oz. jih ima le v omejenem obsegu, so STA povedali v GZS. Vladna uredba o mehanizmu določanja cen elektrike nima pravega učinka, so ocenili.