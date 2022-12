Skakalca Urša Bogataj in Anže Lanišek razveselila v Titiseeju

Ljubljana, 12. decembra - Konec tedna se je v svetovnem pokalu za obe skakalni vrsti končal z zadovoljstvom. Blestel je zlasti Anže Lanišek, ki je v Titisee-Neustadtu slavil zmago in osvojil drugo mesto, ženska reprezentanca pa je po zaslugi Urše Bogataj, ki je bila tretja, prekinila post in prišla do tako želenih prvih stopničk v sezoni.