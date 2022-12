V Mestnem muzeju in Galeriji Jakopič bodo v letu 2023 pozornost posvetili ženski ustvarjalnosti

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 17. decembra - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo osrednjo razstavo posvetili ženski ustvarjalnosti med letoma 1850 in 1950, katere del bo na ogled v Galeriji Jakopič. Slednja bo letos obeležila 15 let delovanja, razstavno leto pa bo pričela z razstavo Valovanje. V Plečnikovi hiši med drugim pripravljajo razstavo o arhitektu in Plečnikovem učencu Vlastu Kopaču.