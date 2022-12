V Cukrarni bodo v letu 2023 razstavo posvetili figuraliki v slovenskem likovnem prostoru

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 17. decembra - Cukrarna, najmlajša članica Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), je v slabem letu dni delovanja že postala prepoznana kot galerija sodobne umetnosti ter novo stičišče umetnosti, kulture in družabnega življenja v prestolnici. Za leto 2023 v programu izpostavljajo razstavo Figuralika s prerezom avtorskih govoric v modernizmu in sodobnem času.