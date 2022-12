Marta Kos izstopa iz Gibanja Svoboda

Ljubljana, 12. decembra - Marta Kos je sporočila, da izstopa iz stranke Gibanje Svoboda. "To ni več moja stranka," je zapisala in dodala, da je o tem koraku razmišljala že nekaj časa. Okoliščine, zaradi katerih je predhodno odstopila od predsedniške kandidature, pozneje pa še z mesta podpredsednice stranke, se niso spremenile, ostajajo enake in se zaostrujejo, je še dodala.