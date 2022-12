Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 12. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Predvsem so nevarne klože, večinoma bolj na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tam se lahko že ob majhni obremenitvi snežne odeje sproži snežni plaz. Na spihanih mestih je ponekod poledenelo. Nižje je zaradi majhne količine snega ter vmesnih otoplitev in ohladitev snežna odej bolj stabilna.

Snežne razmere v gorah so precej raznolike, odvisno tako od nadmorske višine kot od geografske lege. Pod okoli 1800 metri je v preteklosti večkrat deževalo in nato snežilo, zato je tam predvsem precej manj snega kot nad to nadmorsko višino. Sneg se je tam sproti sesedal in utrjeval, ob ohladitvi pa pomrznil. V nedeljo je na to trdo podlago zapadlo od 5 do 15 centimetrov puhastega snega. Višje je v preteklosti večinoma snežilo, zato je snežna odeja precej manj preobražena, v njej so šibke plasti. Veliko je zametov, na grebenih so opasti. Na vetru bolj izpostavljenih legah je sneg skorjast ali trd, v zatišnih legah pa je akumuliran puhasti sneg nedeljskega sneženja. Več snega je seveda v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah. Ponekod je veter spihal sneg do poledenele podlage.

Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak, v visokogorju zmeren severozahodnik. Tudi v torek bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa se bo od juga širila oblačnost, za katero je težko točno predvideti, ali bo dosegla tudi alpski svet. Lahko se zgodi, da se bo popoldne pooblačilo in da bodo vrhovi v oblakih, lahko pa bo rob oblačnosti ostal nekoliko južneje in samo zakril nizko zimsko sonce. Manj verjetno je, da se bo pooblačilo v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Pihal bo šibak, v visokogorju zmeren južni do jugozahodni veter. Popoldne bo v višinah že dotekal nekoliko toplejši zrak.

V sredo bo dopoldne pretežno oblačno in ponekod megleno, popoldne se bo jasnilo, bolj v vzhodnem delu naših gora, medtem ko se bo na zahodu začela nabirati oblačnost pod okoli 1700 metri nadmorske višine. Nekoliko se bo okrepil jugozahodnik. Še bo dotekal toplejši zrak in do večera se bo zlasti v visokogorju lahko segrelo nad ničlo. V četrtek bo v vzhodnem delu naših gora deloma sončno, zahodneje pa bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Proti večeru se bodo v zahodnem delu Julijskih Alp ter v hribih Notranjske in severne Primorske začele pojavljati padavine, ki se bodo v noči na petek okrepile in zajele vso Slovenijo. V petek dopoldne bodo ponehale. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1600 in 1800 metrov.

Do srede opoldne večjih sprememb v lavinskih in snežnih razmerah ne bo. V mraziščih bo lahko nastajal srež, tako površinski kot globinski v kraji s tanjšo snežno odejo. V sredo popoldne se bo zaradi otoplitve začel sneg nekoliko sesedati in preobražati, v četrtek bo ta proces še izrazitejši. Zaradi otoplitve bodo klože postale nekoliko bolj potencialno labilne, morda se bo sprožilo tudi nekaj spontanih plazov, zlasti zvečer na zahodu, kjer bo razmere še poslabšal dež, višje pa novi sneg. Do petka zjutraj se bo nevarnost nad okoli 1800 metri predvidoma povečala na tretjo stopnjo, nižje pa na drugo. S strmih travnatih pobočij se bodo lahko prožili posamezni talni plazovi mokrega snega.