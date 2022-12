V celovškem mestnem gledališču obeležili 60-letnico slovenskih predstav

Celovec, 13. decembra - V celovškem Mestnem gledališču so minuli teden obeležili 60-letnico slovenskih predstav v tem gledališču. Krščanska kulturna zveza (KKZ) je tudi tokrat pripravila tradicionalen osrednji slovenski gledališki praznik v celovškem gledališču. Občinstvo je prvič pozdravil, tudi v slovenščini, intendant gledališča Aron Stiehl.

Stiehl si tudi v prihodnje želi tesnejšega sodelovanja s KKZ, osrednjo kulturno organizacija koroških Slovencev, ki je bila ustanovljena leta 1953.

Ob letošnji 60-letnici je v Celovcu gostovala SNG Drama Ljubljana s predstavo Veliki diktator, ki je nastala po filmu Charlieja Chaplina v režiji Diega de Bree. Uprizoritev upošteva vso tenkočutnost, nežnost in smešnost pa tudi elegantnost, krhkost in plastičnost karakterizacije likov. Klavirska spremljava v živo podpira burleskno interpretacijo, so o predstavi zapisali pri Drami.

KKZ je prvič vabila v Mestno gledališče v Celovec 8. decembra 1962 z namenom, povečati pomen in ugled slovenske besede in nuditi koroškim Slovencem v glavnem gledališču avstrijske Koroške slovensko predstavo na visoki ravni.

Vse do danes so na celovškem odru gostovala vsa slovenska gledališča, nastalo pa je tudi nekaj lastnih produkcij, je objavljeno na spletni strani slovenskega uredništva avstrijske televizije ORF.