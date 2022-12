V Nemčiji koncertna panoga še vedno občuti posledice pandemije

Hamburg, 13. decembra - Koncertna in prireditvena panoga v Nemčiji je po mnenju predstavnikov te panoge še vedno daleč od svoje nekdanje moči pred pandemijo covida-19. Po besedah predsednika Zveznega združenja koncertov in prireditev (BDKV) Jensa Michowa so glavne težave slaba predprodaja vstopnic, visoki stroški produkcije in pomanjkanje osebja.