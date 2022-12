Zdravniško društvo ostro obsoja izjavo ministrice Ajanović Hojnik o neutemeljenosti zdravniške stavke

Ljubljana, 12. decembra - V Slovenskem zdravniškem društvu so ostro obsodili izjavo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, da je zdravniška stavka neutemeljena in nesprejemljiva. Opozarjajo, da so zdravniki zaradi pomanjkljivosti zdravstvenega sistema prepogosto samo birokrati, za razmere v zdravstvu pa da je kriva politika.