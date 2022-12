Priročnik za ponovni vzpon pohištvene industrije

Ljubljana, 12. decembra - Za ponovni vzpon slovenske pohištvene industrije je med drugim bistveno povečanje poseka in nadaljnja podpora države, investicije v sodobne stroje ter upravljanje dizajna in povezovanje med podjetniki in kreativnim sektorjem, so izpostavili na spletni konferenci ob izidu priročnika Izzivi in rešitve za ponovni vzpon pohištvene industrije.