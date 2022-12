Cene nafte navzgor

Singapur, 12. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Vlagatelji so po navedbah analitikov previdno optimistični, potem ko sta razpoloženje minuli teden izmenično krojila optimizem zaradi sproščanja epidemičnih ukrepov na Kitajskem in strah pred dodatnim zviševanjem obrestnih mer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.