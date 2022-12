Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 12. decembra - Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva še precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od juga naraščala. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, v alpskih dolinah do -15, ob morju okoli -2, najvišje dnevne od -5 do 0, na Primorskem od 1 do 6 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Predvsem v južni Sloveniji bodo prehodno možne manjše padavine, po nižinah rahel dež. Nekoliko topleje bo. V četrtek bo oblačno. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo proti večeru na zahodu krepile.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim severozahodnikom doteka k nam suh in mrzel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda razjasnilo. Po nekaterih nižinah bo sprva megla. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V torek bo sprva pretežno jasno, jutro bo mrzlo. Čez dan se bo v krajih južno od nas pooblačilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes vreme ne bo povzročalo opaznejših težav s počutjem. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.