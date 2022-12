Med protesti v Peruju dve smrtni žrtvi

Lima, 12. decembra - V Peruju so se v nedeljo izbruhnili protesti proti predsednici Dini Boluarte, ki je zaprisegla po tem, ko je levičarski predsednik Pedro Castillo v sredo skušal razpustiti parlament in uvesti samovlado z odloki. Protesti so terjali dve smrtni žrtvi, demonstranti pa zahtevajo predčasne volitve in izpustitev pridržanega Castilla.