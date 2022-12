Brittney Griner prvič po 10 mesecih spet s košarkarsko žogo

Washington, 12. decembra - Ameriška košarkarica Brittney Griner, ki so jo 9. decembra izpustili iz ruskega zapora, je v nedeljo prvič po desetih mesecih spet v rokah držala košarkarsko žogo in jo prvič zabila, je za ESPN sporočila njena agentka. Dvakratna olimpijska prvakinja z ZDA in zvezda lige WNBA je opravila hiter trening v Teksasu, je povedala Lindsay Kagawa Colas.