Dva gola Kopitarja premalo za zmago kraljev v Ohiu

Columbus, 12. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so s kapetanom Anžetom Kopitarjem v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali v Ohiu. Slovenski zvezdnik je dosegel dva zadetka, vendar to ni bilo dovolj, da bi preprečil poraz kraljev, ki so po podaljšku proti Columbus Blue Jackets klonili s 5:6.