Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. in 11. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odstopu slovenske notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki se z vladno ekipo premierja Roberta Goloba razhaja zaradi očitkov o politizaciji dela policije. Poročale so tudi o pomenu vstopa Hrvaške v schengensko območje za Slovenijo ter sporni migrantski politiki in azilnih postopkih v Italiji.