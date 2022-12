Ronaldo: Osvojiti SP s Portugalsko so bile moje sanje, a mi ni uspelo

Doha, 11. decembra - Kapetan portugalske nogometne reprezentance Cristiano Ronaldo se je dan po izpadu s svetovnega prvenstva v Katarju oglasil prek socialnih omrežjih. "Osvojiti svetovno prvenstvo s Portugalsko so bile moje največje in najbolj ambiciozne sanje v karieri. Na žalost so se te sanje včeraj končale," je napisal na Instagram.