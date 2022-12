Podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili ostaja v priporu

Bruselj, 11. decembra - Tožilstvo v Bruslju je danes sporočilo, da bodo v okviru preiskave suma korupcije nadalje pridržane in obtožene štiri osebe, med katerimi je tudi grška evroposlanka in ena od podpredsednic Evropskega parlamenta Eva Kaili. Dodali so, da je bila v soboto izvedena preiskava na domu še enega poslanca Evropskega parlamenta, Belgijca Marca Tarabelle.