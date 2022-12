Izidi biatlona (2)

* Izidi: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 33:50,7 (2 kazenska kroga) 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 47,9 (2) 3. Emilien Jacquelin (Fra) 1:13,9 (3) 4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:22,2 (1) 5. Niklas Hartweg (Švo) 1:35,5 (1) 6. Tommaso Giacomel (Ita) 1:42,8 (2) 7. Jakov Fak (Slo) 1:46,2 (2) ... 38. Alex Cisar (Slo) 4:06,0 (2) 45. Anton Vidmar (Slo) 4:50,8 (2) 52. Lovro Planko (Slo) 6:03,1 (7) - svetovni pokal: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 389 točk 2. Sturla Laegreid (Nor) 325 3. Emilien Jacquelin (Fra) 253 4. Sebastian Samuelsson (Šve) 199 5. Martin Ponsiluoma (Šve) 194 6. Niklas Hartweg (Švi) 189 ... 19. Jakov Fak (Slo) 104 44. Alex Cisar (Slo) 21 55. Lovro Planko (Slo) 10 58. Miha Dovžan (Slo) 9 61. Anton Vidmar (Slo) 6