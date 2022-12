Vreme: Padavine bodo ponehale

Ljubljana, 11. decembra - Zvečer bodo padavine ponehale. Ponoči se bo razjasnilo, burja na Primorskem bo ponehala. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, v Gornjesavski dolini do -14, ob morju okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno, dopoldne se bo pooblačilo predvsem v južni polovici Slovenije. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Mrzlo bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V sredo bo oblačno. Predvsem v južni Sloveniji bodo prehodno manjše padavine, po nižinah rahel dež. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Višinska dolina hladnega zraka se pomika čez Slovenijo proti vzhodu. Nad vzhodnimi Alpami, severozahodnim Balkanom in severnim Sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi vetrovi priteka nad naše kraje nekoliko bolj suh in mrzel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo razjasnilo, burja ob severnem Jadranu bo oslabela. V ponedeljek bo povečini delno jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Jutro bo mrzlo. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.