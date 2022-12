Ljubljana, 11. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod po Sloveniji, predvsem na območju Postojne sneži, sneg pa se tudi oprijema cestišča. Na cestah so plužne in posipne skupine, zato obstaja možnost upočasnjenega prometa. Priporočena je previdna vožnja, prilagojena hitrost in povečana varnostna razdalja.