Plavalci nestrpno pričakujejo začetek SP

Melbourne, 12. decembra - V Melbournu v Avstraliji se bo v torek začelo 16. svetovno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Četverica Slovencev je že dodobra preizkusila bazen in nestrpno čaka na začetek. Vsi kot cilj izpostavljajo osebne in slovenske rekorde, najbližje finalu sta Peter John Stevens in Katja Fain.