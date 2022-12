Hochfilzen, 11. decembra - Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič so na štafetni tekmi svetovnega pokala v biatlonu v avstrijskem Hochfilznu osvojile osmo mesto in to kljub temu, da je morala Lampič dvakrat v kazenski krog. Zmagale so Francozinje.