V večjem delu države bodo veliki pretoki rek upadli

Ljubljana, 11. decembra - V večjem delu države so pretoki rek veliki, le v severni Sloveniji so reke večinoma že upadle. Popoldan se bosta Kolpa v spodnjem toku in Lahinja vrnili v strugo. Vodostaj Ljubljanice na Ljubljanskem barju se bo začel počasi zniževali, vodostaj Krke v spodnjem toku pa bo še ustaljen. Drugod bodo reke danes upadale.