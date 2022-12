Podpredsednici Evropskega parlamenta ob preiskavi zaradi korupcije odvzete pristojnosti

Bruselj, 11. decembra - Grški evroposlanki in eni od podpredsednic Evropskega parlamenta Evi Kaili so bila odvzeta vsa pooblastila in pristojnosti, potem ko so jo v petek v Bruslju skupaj z več drugimi osebami aretirali v okviru preiskave suma korupcije, poročajo tuje tiskovne agencije. O dokončni razrešitvi Kaili s položaja sicer lahko odloča le parlament.