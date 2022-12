Deschamps izpostavil srce in pogum, Kane prevzel odgovornost

Doha, 11. decembra - Po uvrstitvi Francije v polfinale nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju je selektor Didier Deschamps pohvalil svoje varovance in izpostavil njihovo srce in pogum, medtem ko so Angleži ob porazu z 1:2 objokovali zapravljene priložnosti na čelu s Harryjem Kanom, ki je prevzel odgovornost za poraz po zgrešeni enajstmetrovki v 84. minuti.