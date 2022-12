Na jugu in vzhodu Ukrajine se krepijo spopadi

Kijev, 11. decembra - Ruske sile napadajo položaje v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, ruski vojaki naj bi zasedli položaje v bližini dveh manjših mest. Na jugu države se prav tako krepijo spopadi - ruske sile so napadle Odeso, ukrajinske sile pa so se odzvale z napadom v Melitopolju, ki ga zaseda Rusija.