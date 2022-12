Reke po Sloveniji bodo naraščale tudi ponoči in v nedeljo

Ljubljana, 10. decembra - Tudi danes zvečer, v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan je zaradi obilnega deževja, ki je zajelo državo, pričakovati naraščanje in poplavljanje rek, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Največ težav pričakujejo na območju Kolpe, ki bo na nekaterih delih še poplavljala, in reke Krke. Veliko dela zaradi poplav pa imajo tudi gasilci.

Po podatkih oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje (Arso) reka Kolpa v spodnjem toku še vedno narašča in bo zvečer poplavljala na območjih pogostih poplav. Naraščanje na tem rečnem odseku se po podatkih Arsa sicer že upočasnjuje. Kolpa upada tudi v srednjem toku, kjer se sicer v manjšem obsegu še vedno razliva.

Zaradi obilnega deževja se v manjšem obsegu razlivajo tudi Krka s pritoki. Kot navaja Arso, bo Krka naraščala tudi zvečer in ponoči, naraščanje v njenem spodnjem toku pa se bo predvidoma nadaljevalo do nedelje popoldan. V soboto se bo Krka razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, čez noč in v nedeljo zjutraj pa se lahko poplavljene površine še nekoliko povečajo.

V soboto popoldan in zvečer se bo zmerno povečal tudi obseg poplavljenih površin na Ljubljanskem barju, v nedeljo pa se bo vodostaj na Barju počasi zniževal.

Vodostaj Ljubljanice je ustaljen s trendom počasnega naraščanja.

Zaradi današnjega deževja z občasnimi močnejšimi lokalnimi nalivi so imeli nekaj dela gasilci in delavci cestnih ter komunalnih služb. Na upravi za zaščito in reševanje so po doslej zbranih podatkih zabeležili 13 dogodkov. Posredovali so gasilci ene poklicne enote in osem prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci so črpali meteorne vode iz različnih objektov, čistili propuste in s protipoplavnimi vrečami varovali objekte, odstranjevali so tudi drevesa.