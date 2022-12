Maroko na mundialih prekinil afriški urok, ali lahko tudi prevlado Evrope in Južne Amerike?

pripravil Gorazd Jukovič

Ljubljana, 11. decembra - Reprezentanca Maroka je z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva najprijetnejše pripravila presenečenje turnirja v Katarju. Kot doslej prva afriška in arabska država med štirimi najboljšimi ohranja upanje, da v družbi Francije, Argentine in Hrvaške v zaključnih tekmah ogrozi tudi prevlado evropskih in južnoameriških reprezentanc na mundialih.