Tudi danes pričakovati naraščanje in poplavljanje nekaterih rek

Ljubljana, 11. decembra - Zaradi obilnega deževja, ki je te dni zajelo državo, je še danes pričakovati naraščanje in poplavljanje nekaterih rek. Uprava za zaščito in reševanje največ težav spet pričakuje na območjih reke Kolpe in reke Krke. Padavine naj bi sicer do jutra večinoma ponehale.