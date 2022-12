Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 10. decembra - Zvečer in ponoči bo oblačno s padavinami, najmanj na severozahodu. Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo oblačno, čez dan lahko še nastanejo snežne plohe. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo deloma jasno in hladno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Eden od ciklonov je nad severno Italijo. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnim vetrom vlažen in postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas oblačno s padavinami, hladilo se bo. Meja sneženja se bo spuščala. Drugod bo po večini suho. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja. V nedeljo bodo padavine po večini ponehale, predvsem v krajih južno in zahodno od nas so še možne občasne padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.