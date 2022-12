Reke po Sloveniji bodo naraščale tudi ponoči in v nedeljo

Ljubljana, 10. decembra - Tudi danes zvečer, v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan je zaradi obilnega deževja, ki je zajelo državo, pričakovati naraščanje in poplavljanje rek, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Največ težav pričakujejo na območju Kolpe, ki bo na nekaterih delih še poplavljala, in reke Krke. Veliko dela zaradi poplav pa imajo tudi gasilci.