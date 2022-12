Manuel Neuer predčasno končal sezono zaradi zloma noge na smučanju

München, 10. decembra - Nemški reprezentančni vratar Manuel Neuer si je na smučanju zlomil nogo in ga v ekipi Bayerna iz Münchna ne bo do konca sezone, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po tem, ko je Nemčija predčasno končala nastope na svetovnem prvenstvu v Katarju, si je 36-letni nogometaš vzel čas za premor in odšel na smučanje.