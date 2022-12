* Izidi, 10 km klasično, moški: 1. Paal Golberg (Nor) 23:55,6 2. Didrik Toenseth (Nor) +7,6 3. Andrew Musgrave (VBr) 10,3 .... - ni nastopil: Miha Šimenc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (9 od 31): 1. Paal Golberg (Nor) 756 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 430 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 426 ... 100. Miha Šimenc (Slo) 36 127. Vili Črv (Slo) 7