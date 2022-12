Gostitelji uspešni na prvih tekmah četrtfinala

Ljubljana, 10. decembra - Vsi štirje domačini, branilec naslova Dobovec, Bronx Škofije, Dobrepolje in Siliko Vrhnika, so si v prvih četrtfinalnih tekmah pokala Terme Olimia v futsalu priigrali občutno prednost pred povratnimi tekmami, ki bodo 3. februarja prihodnje leto. Finalni turnir četverice bo v Podčetrtku 24. in 25. februarja 2023.