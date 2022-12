Veronika Sadek 29. na EP v krosu

Torino, 11. decembra - Veronika Sadek je dosegla najboljšo slovensko uvrstitev med šestimi atleti in atletinjami na evropskem prvenstvu v krosu v Milanu. Končala je na 29. mestu (14:02) med 84 tekmovalkami, ki so končale nastop v kategoriji do 20 let. Na zadnjem večjem atletskem tekmovanju sezone je zmagala Španka Maria Forero (13:04).