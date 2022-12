Izidi smučarskega teka (1)

* Izidi, 10 km klasično, ženske: 1. Kerttu Niskanen (Fin) 26:56,3 2. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) +12,7 3. Frida Karlsson (Šve) 16,5 .... 40. Anja Mandeljc (Slo) 2:44,3 - nista nastopili: Ena Urevc in Anita Klemenčič (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (8 od 31) 1. Tiri Udnes Weng (Nor) 690 točk 2. Frida Karlsson (Šve) 588 3. Jessica Diggins (ZDA) 538 ... 35. Eva Urevc (Slo) 162 77. Anja Mandeljc (Slo) 30