Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je v nadmorskih višinah z dežjem razmočena in zato nestabilna. Višje se nabira nov sneg, veter dela zamete. Predvsem nad okoli 2000 metrov je sneg večinoma suh in se slabo sprijema s podlago, ki je povečini mehka. Poleg mokrega snega v nižjih legah so v visokogorju glavna nevarnost klože, na strmih pobočjih pa so možni tudi posamezni plazovi nesprijetega snega.

Današnjih padavin v alpskem delu ne bo veliko, predvidoma bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega. Zaradi ohladitve bo sneg v višjih legah ostal suh, močan veter bo delal številne zamete in gradil opasti. Pod okoli 1700 metrov bo novega snega precej manj, ob ohladitvi bo mokri sneg tudi nekoliko pomrznil. Popoldne bodo padavine od juga dosegle tudi alpski del naših hribov in gora. Meja sneženja se bo hitro spuščala, hladilo se bo. Popoldne bo pihal jugovzhodni do severovzhodni veter. Sneženje bo ponehalo do nedelje zjutraj. Od danes zvečer do nedelje zvečer bo pihal okrepljen severni veter, ki bo najmočnejši po grebenih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp. V noči na ponedeljek bo veter oslabel, začelo se bo jasniti. Mrzlo bo.

V nedeljo in v začetku tedna se plazovne razmere ne bodo kaj dosti spreminjale. Glavna nevarnost bodo klože, sprva tudi nov, nesprijet sneg na strmih pobočjih v visokogorju. Nižje bo lahko kje tudi poledenelo. V visokogorju Julijskih Alp bo nevarnost snežnih plazov predvidoma znatna, tretje stopnje, drugod in pa nižje v Julijcih pa majhna ali zmerna.