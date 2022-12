Po opozorilih Arsa bodo reke po Sloveniji ponekod še naraščale

Ljubljana, 10. decembra - Obilno deževje, ki je zajelo državo, ponekod povzroča preglavice. Največ težav je ob Vipavi in Kolpi, ki poplavljata na izpostavljenih območjih, na območjih vsakoletnih poplav pa se razlivajo Ljubljanica in Krka s pritoki ter Dravinja, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Ob tem opozarjajo, da bodo reke danes in v nedeljo še naraščale.

Pretok reke Vipave, ki je v petek močno naraščala, se je po podatkih iz zadnjega hidrološkega poročila Arsa v jutranjih urah ustalil v spodnjem toku, kjer Vipava poplavlja v manjšem obsegu. Dopoldan se bodo poplavljene površine začele zmanjševati.

Kolpa v srednjem toku upada, vendar še poplavlja na običajnih izpostavljenih območjih. V spodnjem toku je čez noč močneje narasla in se zjutraj začela razlivati izven struge. Arso ob tem opozarja, da lahko Kolpa v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju danes ponovno naraste, pri čemer bo obseg razlivanja podoben jutranjemu. V spodnjem toku pa se bo danes čez dan trend naraščanja upočasnil, Kolpa bo poplavila na območjih pogostih poplav.

V manjšem obsegu se razlivajo tudi reka Krka in pritoki. Arso opozarja, da bo Krka s pritoki ob ponovni krepitvi padavin danes ponovno naraščala, ob čemer se bo njeno naraščanje v spodnjem toku predvidoma nadaljevalo do nedelje. Danes se bo Krka razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, popoldan in v noči na nedeljo pa se lahko poplavljene površine še nekoliko povečajo.

Kot navaja Arso, so reke po Sloveniji po močnejšem naraščanju ponoči dosegle velike pretoke. Danes bodo Krka, Kolpa in Sava v spodnjem toku še naraščale, prav tako bodo po kratkotrajnem upadanju ponovno narasle tudi druge reke v južni, vzhodni in osredji Sloveniji. Na zahodu in severu države se bo vodnatost rek zmanjševala. Vodostaj Ljubljanice na Barju je ustaljen, Planinsko in Cerkniško polje sta ojezerjena.

V nedeljo se bo naraščanje Krke v spodnjem toku in posameznih drugih kraških rek še nadaljevalo, povečini pa se bo vodnatost rek zmanjševala. V ponedeljek pa bodo reke povsod upadale.

Zaradi petkovega deževja z občasnimi močnejšimi lokalnimi nalivi so imeli gasilci in delavci cestnih ter komunalnih služb nekaj dela v Celju, Kranju, Ljubljani, Postojni in na Ptuj, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Po zadnjih zbranih podatkih je bilo zabeleženih 21 dogodkov. Gasilci so v večini primerov črpali meteorne vode iz kletnih prostorov stanovanjskih in drugih objektov, železniškega podvoza, odstranjevali podrta drevesa, prekrivali strehe objektov in odmašili nekaj odtočnih jaškov, zaradi katerih so bila poplavljena cestišča.

V naselju Vrzdenec v občini Horjul se je na regionalno cesto podrlo drevo in na cestišče naneslo okoli deset kubičnih metrov zemljine, v naselju Bukovica pri Litiji pa je zaradi razmočene zemljine zemeljski plaz ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci so s folijo prekrili plaz in preventivno razžagali bližnje drevo, ki bi ob nadaljnjem plazenju lahko padlo na objekt.

Pri naselju Dolenja vas v občini Cerknica pa je potok Cerkniščica prestopil bregove in ogrožal bližnje objekte, zato so gasilci preventivno namestili protipoplavne vreče.