Onesnažena je lahko tudi tretjina vseh Slovenskih jam, a stanje se izboljšuje

pripravil Natan Vitežnik

Ljubljana, 10. decembra - Kraške jame so v Sloveniji prepoznane kot naravne vrednote državnega pomena, a preteklo onesnaževanje se ne čisti samo od sebe in potencialno predstavlja nevarnost tudi za podtalno vodo. Raziskovalec in jamar Jure Tičar ocenjuje, da je onesnaženih med 20 in 30 odstotkov vseh slovenskih jam, katerih sanacija je precejšen vendar uresničljiv izziv.