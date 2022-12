Agenciji S&P in DBRS Morningstar potrdili bonitetno oceno Slovenije

Ljubljana, 10. decembra - Agenciji S&P in DBRS Morningstar sta v petek potrdili bonitetni oceni Slovenije. S&P je potrdil oceno AA- s stabilnimi obeti, DBRS Morningstar pa oceno A s prav tako stabilnimi obeti. "Potrditev obetov in ocen Slovenije je dokaz, da smo trdna in zaupanja vredna država," je ob tem zapisalo ministrstvo za finance.