Dnevnik o širitvi schengenskega območja (10. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Bojan Brstovšek v komentarju Politične meje območja brez meja piše o vstopu Hrvaške v schengen in zavrnitvi vstopa v to območje Romuniji in Bolgariji. Opozori, da sta slednji precej dlje čakali na vstop od Hrvaške in da je nad vetom Avstrije obvisel velik vprašaj, saj balkanska migrantska pot, ki Dunaju predstavlja problem, vključuje tudi Hrvaško.