Arso opozoril pred nevarnostjo poplav na jugovzhodu države in v Vipavski dolini

Ljubljana, 10. decembra - Agencija RS za okolje (Arso) je v petek zvečer opozorila pred nevarnostjo poplav na jugovzhodu države in v Vipavski dolini. Zaradi obilnega deževja je največ težav ob rekah Vipava in Kolpa, ki sta v petek močno narasli, Vipava je v srednjem toku tudi poplavljala. Rast pretokov rek je sicer pričakovati tudi danes zvečer in v noči na nedeljo.

Po podatkih iz zadnjega hidrološkega poročila Arsa je reka Vipava v petek močno narasla, največji pretok v spodnjem toku pri Mirni pa je dosegla v današnjih zgodnjih jutranjih urah. Danes bo v spodnjem toku poplavljala tudi reka Kolpa. Ob današnji jutranji plimi bo povišana tudi gladina morja.

V petek zvečer je Arso poročal, da so pretoki rek po državi večinoma veliki, na skrajnem vzhodu države srednji in naraščajo, razlivajo se posamezne reke v osrednji, zahodni in južni Sloveniji. Proti jutru je večina rek začela upadati, še naprej pa bodo naraščale kraške reke in večje reke v spodnjem toku.

Danes zvečer in v noči na nedeljo je pričakovati ponoven porast pretokov rek po državi. Ob tem lahko pride tudi do razlivanj, so še sporočili iz Arsa.