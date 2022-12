Vreme: Danes bo oblačno

Ljubljana, 10. decembra - Padavine se bodo od juga razširile nad večji del države. Meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, ki se bo popoldne krepila. Zvečer se bo meja sneženja spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.